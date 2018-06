Il menù dell'ultima giornata dei gironi ci offre quattro match: Senegal-Colombia, Giappone-Polonia, Inghilterra-Belgio e Panama-Tunisia. Ecco dove vederle.

Ci siamo. Oggi si chiude la fase a gironi del Mondiale 2018. È il giorno delle ultime otto nazionali che si giocheranno la qualificazione alla prossima fase e che, finalmente, completeranno il quadro degli ottavi di finale. Si inizierà alle ore 16 con le partite del gruppo H, dove ancora nulla è deciso. Senegal-Colombia e Giappone-Polonia si giocheranno in contemporanea alle ore 16, rispettivamente alla Samara Arena e alla Volgograd Arena.

Da un lato la sfida sarà molto più avvincente vista la situazione in classifica della nazionale senegalese e di quella colombiana. Una ha quattro punti, l'altra tre. Per questo motivo entrambe dovranno cercare a tutti i costi di fare bottino pieno e portare a casa i tre punti. Dall'altro lato invece il Giappone, che condivide la testa della classifica con il Senegal, si troverà di fronte la Polonia già fuori dai Mondiali.

A calare il sipario sulla 15esima giornata della Coppa del Mondo 2018 saranno le squadre del raggruppamento G alle ore 20. Inghilterra-Belgio e Panama-Tunisia sono le sfide in programma. Da una parte si giocherà per il primo e per il secondo posto, dall'altra, invece, si cercherà di conquistare i primi e unici punti in questo campionato mondiale di calcio. Si, perché la selezione tunisina e quella panamense sono già fuori dall competizione.

Mondiali 2018: ecco dove vedere le partite di oggi, giovedì 28 giugno, in TV e in streaming

Le gare saranno trasmesse in diretta su Italia 1 e Canale 20 e saranno visibili anche in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

Ecco dove saranno trasmesse le partite: