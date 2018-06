Il tiro al volo del belga, la trivela portoghese e altre reti meravigliose di questa prima parte del torneo in Russia.

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

La fase a gironi è terminata, vanno avanti solo i più bravi: fa rumore la caduta della Germania, i campioni in carica non superano un gruppo alla loro portata ed escono dai Mondiali in Russia. Stava per succedere lo stesso all'Argentina, ma la zampata di Rojo ha spinto l'Albiceleste agli ottavi. Bene le altre big, benissimo Croazia e Belgio, ottimo l'Uruguay, che passa a punteggio pieno e con 0 gol subiti. Vedremo se l'undici di Tabarez riuscirà a non subire gol anche contro Cristiano Ronaldo.

Il portoghese si è reso subito protagonista: esordio mondiale contro la Spagna, tre gol segnati e Portogallo portato per mano agli ottavi di finale. Messi, invece, ha impiegato più tempo a carburare, ma alla fine anche lui è risultato decisivo. Spoiler: tra i migliori gol della fase a gironi ci sono anche due delle loro opere più recenti.

Mondiali pieni di emozioni, come sempre. E di gol. Alcuni sono stati meravigliosi e meritano una menzione speciale. Perché non bisogna cadere nell'inganno: la trivela non è solo una prerogativa di Quaresma. Lui è l'esponente più importante di questa corrente artistica fatta di colpi con le tre dita e di tiri ad effetto. Ma anche Cheryshev ha dimostrato di saper dipingere bene. Antipasto: il gol di Januzaj nell'ultima partita della fase a gironi (non male neanche l'esultanza di Batshuayi).

Secondo voi qual è la cosa più bella, il tiro di Januzaj o la giocata di @mbatshuayi? pic.twitter.com/qx34ijezQH — El Kün Aguërø 🇲🇽 (@elkunaguero10) June 28, 2018

Mondiali, i gol più belli della fase a gironi

Cheryshev vs Arabia Saudita

Un esordio pirotecnico per la Russia, nella partita inaugurale dei Mondiali. Tra le marcature spicca la doppietta di Cheryshev, che evidentemente ha guardato molti video di Quaresma prima di scendere in campo contro l'Arabia Saudita.

#Rusia2018 | Cerramos el primer día mundialista con el golazo de la jornada para la victoria de #Rusia🇷🇺 por 5-0 ante #ArabiaSaudita🇸🇦. Obra de Denis Cheryshev. pic.twitter.com/oEbY1SsHir — Cambio De Frente Изменение фронта (@cambiodfrenteLP) June 15, 2018

Coutinho vs Svizzera

Tutti aspettano Neymar, ma il vero protagonista della fase a gironi del Brasile è stato Coutinho: gol contro la Svizzera, gol contro il Costa Rica, assist perfetto contro la Serbia. La squadra di Tite ha sbloccato i tre match della fase a gironi grazie al giocatore del Barcellona. Da ricordare soprattutto il destro a giro con il quale ha trafitto Sommer. Boom.

La sblocca PROPRIO LUI (come direbbe il grande Sandro) @Phil_Coutinho ma poi i brasiliani vanno a sbattere contro il muro di Petkovic! Comunque la Svizzera su 19 falli fatti almeno 15 saranno stati solo su #Neymar!!! #Mondiali2018 #BrasileSvizzera #BRASUI pic.twitter.com/biR8cr4JES — Emilio Quintieri (@EmiQuintieri) June 17, 2018

Modric vs Argentina

Croazia a punteggio pieno, Croazia sorprendente. Una delle stelle più brillanti è stata Modric, protagonista nel match vinto per 3-0 contro l'Argentina: il centrocampista del Real ha invocato il pallone e lo ha ricevuto al limite dell'area avversaria. Poi, un paio di finte. Infine, il tiro.

Mertens vs Panama

Il match non si sblocca? Tranquilli, ci pensa l'attaccante del Napoli. Colpo di collo pieno: la sfera che vola, vola, vola. Un uccello? Un aereo? No, è il pallone calciato da Mertens. Che si infila sotto l'incrocio dopo una parabola meravigliosa.

E' uno dei gol più belli messi a segno fino ad ora ai #Mondiali2018 🏆 Ecco il super-gol del momentaneo 1-0 in #BelgioPanama di Dries #Mertens 😮 📽 via @FIFAWorldCuppic.twitter.com/9rO0I47PXV — OddscheckerIT (@OddscheckerIT) June 19, 2018

Cristiano Ronaldo vs Spagna

Ha sbagliato un calcio di rigore, è vero. Ma ha segnato quattro gol in tre partite, forse merita comunque il perdono, no? Una tripletta contro la Spagna. La rete del 3-3 è arrivata su calcio di punizione: sguardo concentrato, respiro profondo, rincorsa, tiro. Esecuzione perfetta.

OBRIGADOOOOO Here's that video again... @cristiano hat-trick and glorious free-kick equaliser WITH THE RIGHT COMMENTARY! pic.twitter.com/zMu5OfwBMg — Neal Collins (@nealcol) June 16, 2018

Kroos vs Svezia

Da un calcio di punizione all'altro. La rete della speranza per la Nazionale tedesca: Kroos, negli ultimi secondi del match contro la Svezia, ha colpito e affondato gli avversari con una rete splendida. Poi è arrivata la sconfitta contro la Corea e la Germania è arrivata ultima nel Gruppo F. La perla, comunque, resta.

Woke up this morning, first thing I thought of was Germany and Sweden last night.. that last min goal from Kroos.. unbelievable man, just look at this! #WorldCup #GER pic.twitter.com/yYv428yZ9O — 🔱 (@MUFCRedz) June 24, 2018

Kolarov vs Costa Rica

Dopo Ronaldo, dopo Kroos, un altro gol direttamente da calcio piazzato: lo specialista Kolarov ha colpito anche contro il Costa Rica. Sinistro micidiale per il terzino della Roma, un tiro senza difetti. Che visto da dietro la porta sembra ancora più bello.

Quaresma vs Iran

L'ha provata, è riuscita. Un'esecuzione magnifica: Quaresma tira fuori dal nulla una trivela perfetta per rispondere a Cheryshev. Il suo gesto tecnico preferito, messo in scena sul palcoscenico più importante. Il portoghese a settembre compirà 35 anni. La sensazione è che, comunque, continuerà a provare trivele fino alla fine dei suoi giorni.

Messi vs Nigeria

Un gol pesantissimo: nel tiro di Messi c'è tutta una Nazionale che lotta contro se stessa. Anche (anzi, soprattutto) il capitano deve combattere, e lo fa sfidando il suo istinto naturale: sinistro messo da parte, la Pulce calcia col destro. C'era bisogno di guardare il mondo al contrario per ribaltare le sorti dell'Argentina. C'era bisogno di Leo Messi. Fotogrammi di un fenomeno.

Juano Tesone, fotógrafo de Clarín, publicó en su cuenta de Instagram (@juanotesone) la secuencia del gol y el festejo de Lionel Messi contra Nigeria. Es Espectacular. pic.twitter.com/b7Lc2ul5Uw — Matías Ayrala (@MatiasAyrala) June 28, 2018

Suarez vs Russia

Applausi scroscianti per l'Uruguay di Tabarez, che supera il girone senza subire gol. La difesa funziona, e anche dall'altra parte del campo le cose vanno bene. Furbizia, esperienza, precisione, forza: il calcio di punizione di Suarez è malizioso, va controcorrente. Una bellezza racchiusa nella diversità e nel genio di un colpo a sorpresa.

Luis Suarez’s free-kick vs. Russia today. That finish...👌



(🎥IG/pichuev_ivan)pic.twitter.com/TfiAuzhs2g — FTS Football (@FromTStands) June 25, 2018

Bonus Medley

Ce ne siamo persi qualcuno, è vero. Quelli di Lingard, Musa e Toivonen, per esempio. Li trovate qui, in versione cartone animato, insieme a Modric e Kroos.