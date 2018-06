EA Sports svela ufficialmente date e costi delle edizioni del nuovo titolo calcistico: i prezzi, come ogni anno, oscilleranno dai 69 ai 99 euro.

Si contano i giorni ormai in vista dell'uscita di FIFA 19. Il titolo calcistico targato EA Sports sbarcherà negli scaffali videoludici di tutto il mondo il 28 settembre prossimo. Un'edizione, quella che verrà rilasciata tra tre mesi esatti, che offrirà agli utenti della saga l'opportunità di cimentarsi per la prima volta nella Champions League.

Con un colpo di coda non indifferente - e diversi milioni messi sul tavolo - EA Sports ha infatti soffiato la Champions League ad un PES sempre più in ritardo rispetto al rivale, che come suo solito uscirà nelle tre versioni ormai consuete. La prima, che altro non sarà se non la classica Standard, non offrirà nessun contenuto aggiuntivo qualora venisse acquistata fisicamente. Discorso diverso, invece, in caso di pre-order online: in quel caso gli utenti di FIFA 19 potranno usufruire di un massimo di cinque pacchetti oro premium maxi a settimana, spendibili ovviamente su FUT. Prezzo di lancio fissato a 69,99 euro.

A ciò vanno poi aggiunte le divise create dai compositori della colonna sonora del gioco ed il prestito di Cristiano Ronaldo per 7 giornate FUT. Per quanto riguarda l'edizione Ultimate, invece, i pacchetti oro premium maxi diventeranno 20, e ci sarà l'opportunità di scegliere un giocatore da utilizzare nella modalità Champions League in una squadra con valutazione complessiva oscillante tra 80 e 83. A ciò verrà aggiunto un accesso anticipato di tre giorni, oltre al prestito di Neymar e quello del già citato CR7 per 7 giornate. Completano il quadro i kit creati dagli artisti presenti nell'OST di FIFA 19. Il costo? 89,99 euro.

FIFA 19: i dettagli della versione Champions

La versione Champions, invece, offrirà tutti i vantaggi menzionati nella versione Ultimate più un piccolo upgrade. Al costo di 99,99 euro, infatti, gli utenti di FIFA potranno ottenere fino ad un massimo di 40 pacchetti oro premium maxi per venti settimane. Ciò significa che, per tutti gli appassionati di Ultimate Team, creare una squadra assumerà contorni decisamente meno ostici sin dalle prime settimane di gioco.