Calciomercato Napoli, infortunio per Younes: 7-8 mesi di stop

Il nazionale tedesco ha rimediato la rottura del tendine d'Achille e sarà costretto a restare fermo per i prossimi 7-8 mesi. Salta il trasferimento in prestito al Genoa.

5 ore fa

Dire che l'avventura di Amin Younes con il Napoli sia cominciata male è un eufemismo. Dopo che il Nazionale tedesco classe '93 di origini libanesi ha fatto saltare il trasferimento dall'Ajax in azzurro nella sessione invernale di calciomercato, avrebbe dovuto trasferisi alla corte di Ancelotti a parametro zero per poi passare al Genoa in prestito.

Ma oggi è arrivata la notizia che il giocatore si è rotto il tendine d'Achille e dovrà restare fermo 7-8 mesi. A dare la notizia è stato il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ai microfoni del Secolo XIX: "Avevamo preso Younes ma poi ci sono stati dei problemi di contratti. Ora si è rotto il tendine d'Achille e ne avrà per 7-8 mesi".

Younes si è fatto male mentre si allenava da solo per presentarsi al top della forma al raduno estivo del Genoa, ma ora la sua stagione si mette in salita. Il 24enne tornerà in campo non prima di gennaio, quando con ogni probabilità sarà ceduto in prestito per mettere minuti nelle gambe.