Calciomercato Napoli, arrivano dall'Udinese Meret e Karnezis

Il club friulano - riporta Sky Sport - incasserà un totale di 27.5 milioni di euro più 3 di bonus (22 milioni più di 3 di bonus solo per Meret). Per gli azzurri il classe 1997 italiano Meret, alla SPAL in prestito nell'ultima stagione, rappresenta il presente e il futuro. Il 32enne greco Karnezis, reduce dall'esperienza in Premier League al Watford, è invece l'estremo difensore d'esperienza da affiancargli.

Carlo Ancelotti sta per abbracciare il suo portiere. Anzi, i suoi due nuovi portieri. Il Napoli ha infatti raggiunto l'accordo con l'Udinese per i trasferimenti a titolo definitivo di Alex Meret e Orestis Karnezis. Nelle prossime ore i giocatori sosterranno le visite mediche di rito prima di apporre le firme sui contratti.

