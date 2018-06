Calciomercato Milan, acquisto a sorpresa: preso Alen Halilovic

Paolo Maldini compie 50 anni: "Sono in ansia per il futuro del Milan"

Resta da capire se il giocatore arriverà in prestito o a titolo definitivo, di sicuro oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore di Gattuso. Non sono ancora nemmeno le cifre dell'ingaggio che percepirà.

Un acquisto inaspettato che arriva poche ore dopo la sentenza dell'Uefa che ha escluso il Milan dall'Europa League 2018/19. Come riporta Sky Sport, i rossoneri hanno preso il croato classe 1996 Alen Halilovic, di proprietà dell'Amburgo (retrocesso in seconda divisione tedesca) ma reduce dal prestito al Las Palmas (retrocesso in seconda serie spagnola) in cui ha collezionato 20 presenze, 2 gol e 2 assist.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK