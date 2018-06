Il centrocampista belga si è presentato in conferenza stampa: "Fino ad ora non ho vinto nulla, spero di farlo ora. Prima o la Juventus sbaglierà un campionato...".

Radja Nainggolan si presenta ufficialmente come nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista belga, pagato alla Roma 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e del giovane Zaniolo, ha parlato in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Parigini dando inizio alla sua avventura in nerazzurro.

L'Inter è stata la squadra che mi ha voluto di più, sono davvero contento di essere qui e di ritrovare Spalletti. Il mister sa in quale posizione posso dare il massimo. Questo rappresenta un grande passo per la mia carriera. Non ho mai vinto nulla e spero di farlo ora. La Juventus prima o poi dovrà sbagliare un campionato. Se la Champions League raggiunta dall'Inter è stata decisiva per la mia scelta? Sì, ha avuto la sua parte, ma quello che conta maggiormente è che mi abbiano fatto sentire importante

Sulla fine della storia con la Roma:

La mia storia con la Roma poteva concludersi in maniera diversa, non aggiungo altro. Ma sono convinto che ogni cosa accada perché deve accadere. Il momento giusto è arrivato e voglio godermelo

Sulla scelta del numero 14:

Il mio numero preferito è il 4, sapete perché non l'abbia potuto prendere (la maglia numero 4 di Zanetti è stata ritirata, ndr). Volevo un 4 nella maglia e così ho preso il 14

Su Icardi e Dzeko:

Con Mauro ci siamo sentiti, mi ha detto che è carico e gli ho risposto che lo sono anche io. Lui è un bomber che vive per il gol, è un giocatore diverso da Dzeko che lavora più per la squadra. Spero di trovarmi bene con Mauro così come sono stato bene con Edin

