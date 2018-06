Serie A, Inter: presentata la maglia away per la stagione 2018/19

Mentre continua a rinforzare la rosa senza soluzione di continuità, con l'ultimo colpo Nainggolan che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi, l'Inter alza il sipario sulla maglia away della stagione 2018/19. Come nella prima divisa, già presentata al pubblico, c'è da segnalare il ritorno del biscione, simbolo della città di Milano.

