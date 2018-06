Anche sul Mundo Deportivo si celebra la vittoria dell'Argentina, con Leo Messi che per la prima volta in questi Mondiali è stato protagonista mettendo a segno la bellissima rete del momentaneo 1-0.

La prima pagina di Sport si concentra sul 2-1 dell'Argentina che ha permesso all'Albiceleste di qualificarsi per gli ottavi di finale. I gol decisivi per la Nazionale di Sampaoli sono stati segnati da Messi e da Rojo.

Su As troviamo la foto di Messi che esulta salendo in groppa a Rojo, autore del gol decisivo contro la Nigeria che ha permesso all'Albiceleste di superare gli africani e qualificarsi per gli ottavi di finale.

Il titolo principale del Corriere dello Sport è dedicato all'Argentina che ieri ha sconfitto con grande fatica la Nigeria per 2-1 e si è qualificata per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 dove sfiderà la Francia. La foto ritrae la polemica esultanza di Maradona.

Seconda giornata dei Mondiali in cui si chiudono i gironi e ancora una volta ci sono state tantissime emozioni, specialmente nelle partite che si sono giocate in serata e che hanno deciso le sorti del gruppo D.

Oggi i titoli sono tutti per la rocambolesca qualificazione agli ottavi di finale dell'Argentina di Leo Messi che ha sconfitto per 2-1 la Nigeria.

