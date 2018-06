Mondiali, Sampaoli a Messi durante Nigeria-Argentina: "Metto Aguero?"

Una scena molto, molto simile si vide nei Mondiali brasiliani del 2014 durante la semifinale tra Argentina e Olanda. In quel caso sulla panchina dell'Argentina c'era Sabella che fece a Messi la stessa domanda: "Metto Aguero?". Anche allora la risposta fu affermativa e l'attaccante del Manchester City mise piede in campo.

