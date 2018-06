Mondiali, Rojo salva l'Argentina: Sampaoli esulta da solo

L'Argentina tornerà in campo alla Kazan Arena sabato 30 giugno alle ore 16 per sfidare la Francia di Deschamps.

Il gesto di Leo mi rende orgoglioso - ha detto Sampaoli in conferenza stampa - perché sa molto bene la passione che metto in tutto quello che faccio. Messi è il miglior giocatore del mondo e noi dobbiamo sfruttarlo. Lui soffre, piange e si diverte come un tifoso argentino e questo lo rende il più grande

E Sampaoli? Le telecamere lo hanno inquadrato mentre correva per il prato verde. Solo, solissimo. Nessuno è andato ad abbracciarlo, sintomo che il rapporto con la squadra sia ampiamente compromesso. Pochi secondi dopo gli si è avvicinato il solo Lionel Messi per dargli la mano. Un gesto apprezzatissimo dal commissario tecnico:

