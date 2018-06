Telstar Mechta 18: questo il nome del pallone firmato Adidas con il quale si giocheranno gli ottavi, i quarti e le semifinali dei Mondiali in Russia. Design rosso, che richiama i colori della nazione ospitante.

Molto simile al suo predecessore, sarà uno dei protagonisti in campo nelle sfide che porteranno le due finaliste a sfidarsi il prossimo 15 luglio a Mosca. Con un altro pallone.

Create the dream.

Introducing #Telstar18 Mechta, the official match ball for the 2018 @FIFAWorldCup Knockout Stage.#HereToCreate #WorldCup pic.twitter.com/sKJAnh4A4P