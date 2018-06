La squadra di Low perde 2-0 contro la Corea del Sud e finisce ultima nel girone F. Gli svedesi si qualificano come primi in classifica, finiscono secondi i messicani.

48 minuti fa di Elmar Bergonzini

Effe come finito, effe come fuori. La Germania, per la prima volta nella storia, viene eliminata alla fase a gironi. I Mondiali 2018 regalano l'ennesimo fallimento dei campioni in carica. Nel nuovo millennio solo il Brasile, dopo aver vinto la coppa, è riuscito a qualificarsi nell'edizione successiva (uscì ai quarti nel 2006). E c'è anche un'altra curiosità: mai nella storia una squadra del gruppo F ha vinto la competizione. Difficile (ma ormai è impossibile escludere qualsiasi cosa) che la cabala venga smentita ai Mondiali 2018.

La Germania ha giocato il primo tempo troppo sotto ritmo, quasi affidandosi al Messico. Se i centroamericani non avessero perso, infatti, si sarebbero qualificati anche i tedeschi. Quando la Svezia si è portata in vantaggio Low ha provato a cambiare le carte in tavola: dentro Mario Gomez, Muller e Brandt, ma c'era troppa confusione.

Il 3-0 della Svezia con il Messico ha mandato in panico i tedeschi. Squadra spezzata in due, non c'era equilibrio, e la Corea ne ha approfittato. Il gol del 2-0 di Son è emblematico: Neuer incomprensibilmente a centrocampo, non stava attaccando e non stava difendendo: con un lancio lungo i coreani sono andati in porta.

Merita il passaggio del turno la Svezia, che da questi Mondiali 2018 ha eliminato Olanda e Italia prima e ora la Germania. Agli ottavi gli svedesi incontreranno la seconda del girone E (Brasile, Svizzera, Serbia e Costa Rica). Da quella parte del tabellone al momento ci sono Spagna-Russia e Croazia-Danimarca.

Getty Muller sconsolato in panchina a fine gara

Giusta, nonostante la sconfitta per 3-0 di oggi, anche la qualificazione del Messico che ha avuto il merito di battere la Germania all'esordio. I centroamericani incontreranno agli ottavi la seconda del girone E. Da quella parte del tabellone, al momento, ci sono invece Uruguay-Portogallo e Francia-Argentina.