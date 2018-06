Giovedì si conclude ufficialmente la fase a gironi, sabato parte quella a eliminazione diretta: in 4 giorni si giocano tutte le 8 sfide che valgono l'accesso ai quarti.

3 ore fa di Marco Ercole

Mancano ancora gli ultimi verdetti per concludere la fase a gironi, ma la fase calda dei Mondiali 2018 sta per arrivare. A partire da questo weekend si comincerà ufficialmente con la fase a eliminazione diretta, con i primi ottavi di finale a regalarci emozioni a non finire.

Il programma è ovviamente già delineato, con le squadre che si sono piazzate (e si piazzeranno) nei primi e i secondi posti dei gironi a incrociare le loro strade, per continuare la loro marcia in questi Mondiali 2018 e inseguire il sogno di alzare la Coppa del Mondo.

Le prime 8 gare a eliminazione diretta si disputeranno in quattro date (da sabato 30 giugno a martedì 3 luglio) e due differenti orari (le 16 e le 20). Ecco il tabellone completo che ci accompagnerà non appena saranno conclusi tutti i gironi, con tutte le informazioni su dove e quando si giocano gli ottavi di finale, più i possibili scenari e accoppiamenti in vista dei quarti di finale.

Getty Image La corsa per i Mondiali 2018 entra nella fase a eliminazione diretta

Mondiali 2018, dove e quando si giocano gli ottavi di finale

Con la fase a eliminazione diretta di questi Mondiali 2018, si dà il via anche alla possibilità di assistere ai tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, di conseguenza tutte le squadre che si sono garantite l'accesso a questo step dovranno mettere in conto anche queste possibilità.

Agli ottavi di finale si sono qualificate fino a questo momento solo squadre europee e centro-sudamericane (a oggi rispettivamente 6 e 2).

Ma a interrompere questo duopolio continentale ci penserà sicuramente il gruppo H, che porterà alla fase a eliminazione diretta almeno una rappresentante dell'Asia e dell'Africa (non è escluso che superino il girone entrambe), visto che Giappone e Senegal si contendono con la Colombia i primi due posti. Andiamo ora a vedere nel dettaglio dove e quando si giocano gli ottavi di finale di questi campionati del Mondo in Russia, che saranno trasmessi interamente su Canale 5.

Francia vs Argentina

Sabato 30 giugno, ore 16.00 (Canale 5) - Il primo incrocio degli ottavi di finale di questi Mondiali si giocherà nella Kazan Arena (Kazan) ed è quello che mette di fronte la vincente del Gruppo C, la Francia, con la seconda classificata del Gruppo D, l'Argentina.

Secondo le i bookmaker la squadra di Deschamps parte favorita, con quote che variano tra i 2.30 di William Hill ai 2.37 di Bet365. La vittoria della nazionale di Sampaoli, invece, oscilla al momento tra i 3.40 e i 3.50.

È considerato più probabile nel caso il prolungamento della partita ai tempi supplementari, che paga almeno 3 volte la posta su tutti i principali siti di scommesse, toccando la quota più alta su bet366, con 3.10. Per quanto riguarda il passaggio del turno, invece, quello della Francia è dato a 1.66, dell'Argentina a 2.10.

Uruguay vs Portogallo

Sabato 30 giugno, ore 20.00 (Canale 5) - Nella prima giornata di questi ottavi di finale, allo stadio Olimpico di Fišt (Soči) va in scena anche la sfida tra Uruguay (vincitore del Gruppo A) e Portogallo (secondo nel Gruppo B).

La vincente di questo scontro se la dovrà vedere il 6 luglio alle 16.00 con quella che supererà il turno tra Francia e Argentina, di conseguenza nei quarti di finale si potrebbe assistere all'eterno scontro tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

Secondo i bookmakers si tratta però dell'ipotesi meno probabile in assoluto, perché i lusitani sono considerati sfavoriti ai fini del passaggio del turno (1.95 contro l'1.80 della Celeste). Anche per quanto riguarda il risultato al termine dei 90 minuti, una vittoria dell'Uruguay è quotata 2.80, mentre il successo del Portogallo, così come il pareggio, vengono pagati 3 volte la posta da bet365.

Spagna vs Russia

Domenica 1 luglio, ore 16.00 (Canale 5) - La seconda giornata degli ottavi di finale si apre alle 16, con la sfida nello Stadio Lužniki di Mosca tra la Spagna vincente del Gruppo B e i padroni di casa della Russia, arrivati secondi nel Gruppo A.

Al momento questa è la partita più "scontata" per i bookmakers, visto che il passaggio del turno dei campioni del Mondo 2010 della Spagna è quotato a 1.28. Per chi volesse scommettere sulla Russia, invece, la cifra puntata sarà pagata eventualmente a 3.50 (bet365).

Guardando al risultato al termine dei 90 minuti, invece, quota leggermente più alta su Snai (1.63) per la vittoria della squadra guidata da Fernando Hierro, mentre sul pareggio (con conseguente accesso ai tempi supplementari) e sul successo della Russia, le quote più interessanti sono su bet365, rispettivamente 3.90 e 6.50.

Croazia vs Danimarca

Domenica 1 luglio, ore 20.00 (Canale 5) - Quarto e al momento ultimo incrocio degli ottavi di finale già definito è quello che mette di fronte la Croazia vincitrice del Gruppo D e la Danimarca, seconda dietro la Francia nel Gruppo C.

La vincente della sfida delle 20.00 di domenica allo stadio Nižnij Novgorod, nei quarti di finale (sabato 7 luglio alle 20.00) se la dovrà vedere poi con chi avrà la meglio tra Spagna e Russia.

Favorita ovviamente la Croazia, il cui passaggio del turno è quotato 1.40 da William Hill. Recita il ruolo di underdog invece la Danimarca, la cui quota più alta per il suo accesso ai quarti si trova su bet365 (3). Per quanto riguarda il risultato al termine dei 90 minuti, Snai paga 1.85 volte la posta, mentre per ciò che concerne il segno X e l'eventuale successo dei danesi, questi vengono pagati rispettivamente 3.40 e 5.20 da bet365.