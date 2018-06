Messico-Svezia, Corea del Sud-Germania, Serbia-Brasile e Svizzera-Costa Rica: sono queste le partite del programma di oggi in Russia. Ecco dove vederle.

Siamo arrivati alla penultima giornata dei gironi del Mondiale 2018. Il tabellone degli ottavi è quasi completo e mancano all'appello soltanto poche nazionali.

Le prime squadre a scendere in campo nel pomeriggio, e che giocheranno in contemporanea, saranno: Messico-Svezia e Corea del Sud-Germania. A seguire, in serata, sarà la volta di Serbia-Brasile e Svizzera-Costa Rica.

La nazionale messicana, grazie ai sei punti conquistati nelle prime due gare, è l'unica del gruppo F ad avere già intascato la qualificazione al prossimo step della Coppa del Mondo 2018.

Dall'altro lato del campo ci sarà la squadra di Jan Andersson che dovrà cercare a tutti i costi di portare a casa la vittoria, o anche un pareggio. Gli svedesi però dovranno sperare in entrambi i casi in un passo falso della Germania.

Nulla da fare invece per la Corea del Sud che ha collezionato zero punti nei primi due match e che questo pomeriggio se la vedrà proprio con i Campioni del Mondo in carica. Alla nazionale di Joachim Löw non servirà fare calcoli, servirà solamente vincere per continuare la corsa in questi Mondiali. Entrambe le gare si giocheranno alle ore 16, rispettivamente all'Ekaterinburg Arena e alla Kazan Arena.

Tutto è ancora aperto anche nel girone E dove questa sera la nazionale verdeoro affronterà la selezione serba nella cornice dello Spartak Stadium. Neymar e compagni, che con quattro punti condividono la testa della classifica con la Svizzera, per essere sicuri di passare primi dovranno cercare in ogni modo di vincere. I serbi invece, per qualificarsi agli ottavi, dovranno assolutamente portare a casa i tre punti e sperare in una sconfitta, o di un pareggio, della nazionale svizzera. Quest'ultima dal canto suo affronterà la Costa Rica che, però, è già fuori dai giochi. L'inizio delle partite è fissato alle ore 20.

Mondiali 2018: ecco dove vedere le partite di oggi, mercoledì 27 giugno, in TV e in streaming

Oggi si disputerà la penultima giornata dei gironi dopodichè potremmo dare inizio agli ottavi di finale di questa 21esima edizione dei Mondiali. Le protagoniste di quest'oggi in Russia saranno le nazionali impegnate nei gruppi E e F.

Messico-Svezia e Corea del Sud-Germania si disputeranno alle ore 16, mentre le due gare del girone E, Serbia-Brasile e Svizzera-Costa Rica, alle ore 20. I match di questa giornata saranno trasmessi in diretta su Italia 1 e Canale 20 e saranno visibili anche in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

