Il campione pesi leggeri UFC ed il fighter irlandese avrebbero trovato l'accordo per un match: la conferma è arrivata per bocca del manager del daghestano.

0 condivisioni

27 giu 2018 di Massimiliano Rincione

Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov combatteranno con tutta probabilità entro la fine del 2018. La notizia più attesa da tutta la community delle MMA mondiali è finalmente stata confermata anche da fonti vicine al daghestano. A parlare, infatti, è stato proprio il manager di "The Eagle", vale a dire quell'Ali Abdelaziz che era presente nel pullman fuori dal quale venne consumata l'aggressione pre-UFC 223 per mano di "Notorius" e compagni.

Ai microfoni di TMZ, infatti, il manager del combattente del Daghestan ha confermato come le trattative per il match procedano in maniera spedita, fornendo anche un retroscena tutto da verificare. Secondo Abdelaziz, McGregor avrebbe accettato di tornare a competere nelle MMA proprio contro il suo protetto perché a corto di soldi.

@conormcgregorfast A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Jun 22, 2018 at 4:08pm PDT

Una notizia che, a dire il vero, ci sentiremo di definire quantomeno fantasiosa: basti pensare come, non più tardi di qualche settimana fa, McGregor era stato citato da Forbes come il quarto sportivo più ricco al mondo. Sta di fatto, però, che il manager di Nurmagomedov ha praticamente confermato l'ormai prossima stipula del match tra i due, che potrebbe tenersi prima della fine dell'anno.

McGregor è a corto di soldi, ed è per questo che ha accettato di affrontare Nurmagomedov. Per noi è ok, lo aiuteremo a fare un po' di soldi. Peccato però che, alla fine della giornata, lo avremo preso a calci in c**o. D'altronde lui sembra proprio aver bisogno di prenderne un bel po' da Khabib!

Vota anche tu! MMA: chi vincerebbe nell'eventuale scontro tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Conor McGregor Khabib Nurmagomedov MMA: chi vincerebbe nell'eventuale scontro tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov? Condividi



MMA: a quando l'annuncio di McGregor vs Khabib?

Il match tra Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor dovrebbe disputarsi, con tutta probabilità, il 6 ottobre prossimo. In questa data dunque la T-Mobile Arena di Las Vegas potrebbe ospitare la sfida più attesa da tutta la platea delle MMA globali. La domanda adesso è: a quando l'annuncio? Probabile che la promotion più importante al mondo possa decidere di ufficializzare la contesa già durante la prossima International Fight Week, periodo storicamente florido per i proclami UFC.