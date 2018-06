Si prospetta un cartellone degli ottavi di finale sbilanciato, con quasi tutte le grandi a sinistra, mentre dall'altra parte del tabellone la Spagna se la vedrà con i padroni di casa della Russia. Chi passa, sfiderà ai quarti di finale la vincente della sfida tra Croazia e Danimarca. Ecco tutti gli accoppiamenti, le date, e gli appuntamenti in televisione. Le gare a eliminazione diretta saranno trasmesse in chiaro su Canale 5, mentre per chi volesse seguire le partite in streaming può affidarsi al sito o alle app Mediaset.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK