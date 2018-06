Calciomercato Juventus, ufficiale l'acquisto di Joao Cancelo: i dettagli

Il portoghese firma un quinquennale a 3 milioni a stagione, al Valencia vanno 40,4 milioni.

un'ora fa

Joao Cancelo torna in Serie A, ma non per indossare la maglia dell'Inter: il portoghese classe 1994 è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Dopo che i nerazzurri non hanno riscattato il giocatore al termine della stagione, il club bianconero ha avviato i contatti col Valencia e in poche settimane ha trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo.

Al club spagnolo vanno ben 40,4 milioni di euro (pagabili in tre esercizi), Cancelo firma invece un contratto di cinque anni fino al 2023 a 3 milioni di euro a stagione. Nell'ultima stagione il lusitano ha collezionato 29 presenze, 1 gol e 4 assist tra tutte le competizioni.

Numeri che non gli hanno permesso però di convincere il ct del Portogallo Fernando Santos a convocarlo per i Mondiali di Russia 2018. Potrà riscattarsi nella prossima annata sotto la guida di Massimiliano Allegri.