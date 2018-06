I titoli di oggi sono per i risultati di Spagna e Portogallo ai Mondiali, che oggi ci faranno conoscere la sorte dell'Argentina guidata da Messi.

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

La giornata di ieri ha chiuso i primi due gironi dei Mondiali di Russia 2018 e come prevedibile è stata ricchissima di emozioni, in particolare le due partite che si sono giocate in serata.

Spagna e Portogallo si sono infatti qualificate per gli ottavi di finale ma entrambe hanno sofferto e pareggiato contro Marocco e Iran. La Roja è arrivata prima nel gruppo B e sfiderà i padroni di casa della Russia agli ottavi di finale, mentre Cristiano Ronaldo e compagni dovranno superare l’ostacolo Uruguay.

Le altre notizie che affollano le prime pagine della rassegna stampa di oggi sono quelle di calciomercato, con Nainggolan e Cancelo che sono i nuovi rinforzi per Inter e Juventus, e quelle sul futuro del Milan che oggi attende la sentenza UEFA.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Iron Inter"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si divide fra i risultati di Spagna e Portogallo di ieri sera e il progetto di nuova Inter che sta nascendo grazie ai colpi di calciomercato messi a segno dal club nerazzurro.

Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine

Corriere dello Sport: "Leo, esci su"

Il titolo principale del Corriere dello Sport è dedicato all'Argentina di Messi: questa sera l'Albiceleste di Jorge Sampaoli si gioca la qualificazione agli ottavi di finale nell'attesissima partita contro la Nigeria.

Corriere dello Sport Scarica l'immagine

Tuttosport: "Higuiain, la verità"

Tuttosport mette in prima pagina Gonzalo Higuain. Stando a quanto riportato dal giornale torinese, l'attaccante della Nazionale argentina deciderà il suo futuro soltanto dopo essere tornato a casa dai Mondiali.

L'Équipe: "En Équipe"

La prima pagina dell’Équipe è dedicata alla Nazionale francese, già qualificata agli ottavi di finale, che questo pomeriggio chiuderà la sua fase a gironi nella partita contro la Danimarca per provare a vincere il suo gruppo.

As: "¡Viva el VAR!"

La rassegna stampa dei giornali sportivi spagnoli inizia con la prima pagina di As, dedicata alla Nazionale iberica che ieri si è qualificata agli ottavi di finale pareggiando contro il Marocco col risultato di 2-2.

Sport: "¡Primeros!"

Continuiamo il giro della Spagna con Sport, la cui apertura è ovviamente dedicata alla Roja che ieri ha sofferto ma ha trovato un preziosissimo pareggio contro il Marocco che è valso la qualificazione agli ottavi.

Mundo Deportivo: "Gracias, VAR"

Anche il Mundo Deportivo titola sulla Spagna guidata da Fernando Hierro che pareggiando 2-2 col Marocco ha passato il turno come prima del suo girone grazie alle reti messe a segno da Isco e Iago Aspas.

Mundo Deportivo Scarica l'immagine

Marca: "¡Viva el VAR!"

Chiudiamo la rassegna stampa dei giornali spagnoli con Marca, che dà spazio al risultato della Nazionale. La Roja ha superato il Portogallo vincendo il suo girone e agli ottavi sfiderà la Russia padrona di casa.

A Bola: "Magia e sofrimento"

La prima pagina della Bola è dedicata al Portogallo qualificato agli ottavi ma beffato dall’Iran: per via dell'1-1 arrivato ieri sera per un gol su rigore arrivato nei minuti di recupero, agli ottavi l’avversario sarà l’Uruguay.