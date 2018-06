Calciomercato, lo Sporting revoca l’incarico a Mihajlovic

Un precedente simile riguarda Luigi Delneri, che nel 2004 fu ingaggiato dal Porto per sostituire il partente José Mourinho e dopo appena due mesi (la stagione doveva ancora iniziare) fu esonerato per incomprensioni con la società. Il friulano si rivolse poi alla FIFA e venne indennizzato con 600mila euro. Da capire quanto invece verrà riconosciuto a Mihajlovic dallo Sporting, che deve fare anche i conti con i giocatori (tra cui William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins) che hanno chiesto la rescissione unilaterale del contratto dopo l'aggressione subita da parte di alcuni teppisti mascherati da tifosi.

Sinisa non è considerato il profilo ideale, motivo per cui nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità della separazione. Secondo quanto riporta Record, lo Sporting avrebbe facoltà di annullare il suo contratto perché il tecnico non ha ancora iniziato a svolgere il suo lavoro e si trova nel periodo di quindici giorni di prova previsto dal contratto siglato solo pochi giorni fa.

Sette giorni. Tanto potrebbe durare l'avventura di Sinisa Mihajlovic alla guida dello Sporting. Il tecnico serbo era stato scelto dall'ex presidente Bruno de Carvalho che gli aveva fatto firmare un contratto per le prossime 3 stagioni. Sì, ex presidente, perché ora a capo dei biancoverdi c'è una Commissione di Gestione con a capo José de Sousa Cintra che ha deciso di cambiare presidente (l'8 settembre le elezioni) e revocare l'incarico all'ex allenatore del Torino.

