Nike e Cristiano Ronaldo festeggiano il traguardo degli ottavi di finale raggiunti dal Portogallo ai Mondiali di Russia 2018, con il lancio delle Mercurial Superfly CR7 Chapter Edição Especial . Le nuove calzature saranno prodotte e messe in vendita in 154 esemplari , tanti quante sono le presenze di CR7 con la maglia della propria nazionale. Il 155° esemplare sarà quello che Cristiano Ronaldo indosserà sabato 30 giugno in Portogallo-Uruguay .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK