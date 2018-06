Mondiali, Rojo regala gli ottavi all'Argentina: Maradona impazzisce

Una qualificazione agli ottavi maledettamente sofferta, arrivata all'86' grazie al bellissimo gol di Rojo. Il terzino del Manchester United è l'eroe di tutta l'Argentina, il suo piatto destro ha permesso alla Nazionale albiceleste di battere 2-1 la Nigeria e volare agli ottavi dei Mondiali di Russia 2018 dove troverà la Francia di Deschamps (in programma sabato 30 giugno alle ore 16).

Stasera sulle tribune dello stadio di San Pietroburgo c'era ovviamente anche Diego Armando Maradona, che nel 1986 trascinò la Seleccion alla conquista del secondo e ultimo Mondiale. El Pibe de Oro fatto uno show durato 90' più recupero.

All'intervallo ha avuto un malore ma si è prontamente ristabilito. Il picco lo ha raggiunto alla rete di Rojo arrivata nei minuti finali, quando è letteralmente impazzito, ha abbracciato chiunque avesse attorno e poi ha fatto il dito medio. Non si sa a chi fosse rivolto, forse un gesto per sfogare tutta la tensione accumulata fino a quel momento.

Everyone had the same reactions as Maradona watching Messi and Argentina play pic.twitter.com/usAD12dMe3