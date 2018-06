Mondiali, un pub di Rio: "Un giro gratis per ogni caduta di Neymar"

A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball) on Jun 25, 2018 at 1:44am PDT

I frequentatori del Sir Walter Pub di Rio sperano che Neymar continui a essere un osservato speciale delle difese avversarie anche nella partita contro la Serbia in programma mercoledì 27 giugno alle ore 20. Non ci sono motivi per pensare il contrario. Basti pensare che anche nell'ultima Champions League l'ex Barcellona era stato tra i calciatori più tartassati con ben 28 falli rimediati. Un anno prima era arrivato addirittura a 32.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK