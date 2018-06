L'Argentina sembra in pieno controllo del match, ma a inizio ripresa Mascherano trattiene leggermente in area Balogun e l'arbitro Cuneyt Cakir concede il rigore alla Nigeria . Moses è freddissimo, spiazza Armani e firma l'1-1. A questo punto l'Albiceleste va in apnea e sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare. All'87' però Mercado azzecca un cross su cui si avventa Rojo, che calcia col piatto destro al volo e regala la qualificazioni agli ottavi all'Argentina.

