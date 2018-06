Mondiali, Messi: "Sapevo che Dio non ci avrebbe abbandonato"

Avevo detto ai miei compagni che avrei segnato un gol. Dopo la partita con la Croazia, ci siamo uniti più che mai. Il gol è per la mia famiglia e per questo gruppo che lo merita

Così invece ha parlato il man of the match Marcos Rojo:

Eravamo fiduciosi che avremmo vinto questa partita ed è meraviglioso averlo fatto in questo modo. È una soddisfazione meritata, sapevo che Dio fosse con noi e che non ci avrebbe abbandonato. Ringrazio tutte le persone che sono qui e tutte quelle che sono in Argentina e non ci hanno mai lasciato soli

