Oggi è il turno dei gruppi C e D. Le partite in programma sono: Danimarca-Francia, Australia-Perù, Islanda-Croazia e Nigeria-Argentina. Ecco dove vederle.

2 ore fa

Siamo entrati nel pieno dell'ultimo turno dei gironi di questi Mondiali 2018. Come già saprete, da questo momento le partite di ogni singolo gruppo si disputeranno in contemporanea. Più in particolare due partite si giocheranno alle ore 16 e due alle 20. Le prime a scendere in campo quest'oggi saranno le squadre del girone C. In serata assisteremo, invece, alle sfide del girone D. Danimarca-Francia e Australia-Perù daranno inizio alla tredicesima giornata della Coppa del Mondo 2018.

Ai francesi, già sicuri della qualificazione, basterà un solo punto per vincere il girone. La nazionale danese, a quota quattro punti e seconda in classifica, potrebbe sperare in una vittoria contro la nazionale di Didier Deschamps per passare come prima, oppure accontentarsi di un pareggio che comporterebbe la qualificazione come seconda. L'importante per entrambe le squadre, comunque, è non perdere.

Allo Stadio Olimpico Fist di Soci invece la nazionale peruviana è gia eliminata, mentre l'Australia dovrebbe vincere e sperare in un passo falso della Danimarca. A quel punto entrerebbe in scena la differenza reti.

A farci compagnia alle ore 20 ci saranno i due match del quarto gruppo dei Mondiali: Islanda-Croazia e Nigeria-Argentina. La situazione in questo gruppo, Croazia a parte, è del tutto diversa da quelle che erano le aspettative. La nazionale croata, grazie ai sei punti conquistati nelle prime due partite, è gia sicura del primo posto e quindi della qualificazione. A tre punti in classifica la Nigeria, a uno l'Islanda. Ma la vera delusione di questo Mondiale è la selezione argentina che ha conquistato un solo punto nelle prime due gare. Per questo gli albiceleste e Lionel Messi dovranno vincere a tutti i costi contro la nazionale nigeriana e sperare che la selezione islandese non vinca contro quella croata.

I quadri dei gironi sono quasi completi e ci avviciniamo sempre di più alla seconda fase dei Mondiali 2018. Da questo momento c'è chi continuerà la sua avventura in Russia, e chi invece dovrà definitivamente abbandonare la competizione. Le protagoniste di quest'oggi in Russia saranno le nazionali impegnate nei gruppi C e D.

Danimarca-Francia e Australia-Perù si disputeranno alle ore 16, Islanda-Croazia e Nigeria-Argentina, invece, alle ore 20. I match di questa giornata saranno trasmessi in diretta su Italia 1 e Canale 20 e saranno visibili anche in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

Ecco dove saranno trasmesse le partite: