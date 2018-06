Monchi: "Alisson? Al mio telefono non sono arrivate offerte"

La conferenza stampa di presentazione di Pastore è stata l'occasione per un aggiornamento sul futuro in giallorosso del portiere

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Javier Pastore, immancabile è arrivata la domanda su un tema caldissimo del calciomercato giallorosso: il futuro di Alisson. Monchi non ha dribblato l'argomento:

Fino a oggi non abbiamo nessuna offerta. aspettiamo che finisca il Mondiale e poi tornerà qui per allenarsi con i suoi compagni. Ripeto: fino a questo momento non è arrivata nessuna offerta. Ho letto tante cose fino a questo momento, ma al telefono del direttore sportivo non è arrivata ancora nessuna offerta.

Tra gli altri giocatori in uscita negli ultimi tempi si fanno spesso i nomi di Manolas e Pellegrini. Ancora Monchi:

Lo stesso discorso che ho fatto per Alisson, non sono arrivate offerte. Poi non so come faccia il Chelsea a interessarsi un giocatore se, a quanto sembra, non ha ancora un allenatore Ho visto Giampiero Pocetta (agente di Pellegrini, NdR) la settimana scorsa, e non abbiamo parlato di un suo addio. Siamo tranquilli

