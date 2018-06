Calciomercato, la Roma accoglie Pastore: "Non potevo dire di no"

Un nome, quello del brasiliano, che ha già fatto venire l'acquolina in bocca ai tifosi della Roma più attenti al calciomercato. Intanto William partirà presumibilmente dalla Primavera, ma potrà tornare utile a Di Francesco come quarto o quinto difensore centrale. Piccoli francesi crescono.

🖊 Walid Mesloud et @WilliamBianda sont en dédicaces à la boutique Emotion Foot jusque 17h30 ! Animations et lots vous attendent ! #rclens pic.twitter.com/utmEZ935Sr

L'allora 19enne Yann era arrivato in Italia la scorsa estate, in prestito biennale con diritto di riscatto, dopo un lungo corteggiamento nei confronti del Caen. Tempi più brevi sembra destinata ad avere, invece, la trattativa di calciomercato fra la Roma e il Lens per il trasferimento in giallorosso del 18enne William Bianda .

Da almeno un paio di decenni la Francia è diventata una fucina quasi inesauribile di giovani talenti sportivi, e calcistici in particolare. Crocevia di migrazioni a causa, anche e soprattutto, del non lontano passato coloniale, il Paese è un melting pot di provenienze, dall'Asia all'Africa, dalla Nuova Caledonia all'America centrale.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK