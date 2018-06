L'ormai ex giocatore del Paris Saint-Germain arriva nella Capitale e diventa il nuovo acquisto giallorosso: "Che entusiasmo, sono felice di questa avventura".

Daniele Minuti

La Roma saluta un Ninja ma accoglie un Flaco. Perché se Radja Nainggolan ha lasciato la squadra giallorossa per accasarsi all'Inter dopo una lunga trattativa, il direttore sportivo Monchi non è rimasto con le mani in mano assicurandosi subito un altro colpo importante di calciomercato a centrocampo.

Ieri è atterrato nella Capitale Javier Pastore, che dopo 7 stagioni al Paris Saint-Germain torna nel nostro campionato in cui aveva militato per 2 anni con la maglia del Palermo. Dopo tanti trofei a Parigi, il giocatore argentino ha voglia di rimettersi in gioco in Serie A e ad aspettarlo a Fiumicino c'era una folla entusiasta.

Travolto dall'affetto dei tifosi l'ormai ex giocatore dei campioni di Francia si è dimostrato estremamente contento della scelta fatta, sentimento che ha ribadito più volte ai microfoni dei giornalisti nelle sue prime parole da giocatore della Roma.

Calciomercato, la Roma abbraccia Pastore: "Felice di questa nuova avventura"

Dopo le visite mediche svolte questa mattina, Pastore diventerà ufficialmente l'ottavo colpo del calciomercato estivo della Roma che fino ad ora ha portato alla corte di Di Francesco Marcano, Coric, Cristante, Kluivert, Santon, Zaniolo e Mirante.

Appena arrivato all'aeroporto di Fiumicino, il Flaco ha subito voluto parlare da nuovo giocatore giallorosso dicendosi felice del ritorno nel campionato italiano e pronto per iniziare la sua nuova esperienza in Serie A.

Che bello questo entusiasmo, sono contentissimo di questa nuova avventura. Quando ho saputo che la Roma mi voleva non ci ho pensato due volte, è una squadra a cui non si può dire di no.

Dopo i controlli di routine, Pastore firmerà un contratto di 5 anni con la Roma e il suo cartellino costerà al club capitolino circa 24,6 milioni di euro. In serata è arrivato anche il saluto social ai suoi vecchi tifosi del Paris Saint-Germain, squadra in cui approdò nell'ormai lontana sessione di calciomercato estiva del 2011.

