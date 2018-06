Cosa dire? Posso soltanto dire che ogni cosa che ho fatto l’ho fatta dando il meglio di me stesso e con il cuore... 😔purtroppo le favole finiscono e NON sempre solo per scelta propria... si chiude una storia bellissima e per me rimarra sempre nel cuore... ringrazio tutti i miei ex compagni, allenatori e dirigenti che mi hanno accompagnato in questa bellissima realta... ringrazio tutti i tifosi con tanto affetto e ricordero ogni singolo momento vissuto insieme... ora inizia una nuova avventura e di questo sono felice... daro il massimo di me stesso come sempre ho fatto... mi mancherete...vi saluto con affetto RN4

