I biancocelesti hanno acquisto il centrocampista per 7 milioni di euro più 1 di bonus.

un'ora fa

Dopo Riza Durmisi, la Lazio è pronta ad annunciare ufficiale il secondo acquisto del suo calciomercato. Si tratta di Valon Berisha, centrocampista classe 1993 nato in Svezia, di nazionalita norvegese ma naturalizzato kosovaro. Per strapparlo al Salisburgo i biancocelesti pagheranno 7 milioni di euro più 1 di bonus.

Il ds della Lazio Igli Tare ha bruciato sul tempo la Sampdoria. Dopo aver convinto il club austriaco, il dirigente albanese ha contattato direttamente Berisha senza passare dall'agenzia che ne curava gli interessi, la SEG, la stessa che gestisce Stefan de Vrij (passato a parametro zero all'Inter).

Pur di approdare alla Lazio, Berisha ha pagato una penale per cambiare procura e agevolare il buon esito della trattativa. Per lui è pronto un contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione, bonus compresi. Ora Lazio cercherà l'affondo per Acerbi, il difensore prescelto per sostituire de Vrij. In attacco invece è forte il nome di Wesley del Bruges che prenderebbe il posto di Caicedo.