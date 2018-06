Lazio, Immobile carica: "Ho fiducia nella società. E resto qua"

L'attaccante della nazionale è tornato ieri dalle vacanze a Formentera insieme alla moglie Jessica e alle figlie: ai tifosi che ha incontrato ha assicurato che resterà in biancoceleste.

5 ore fa di Elmar Bergonzini

All'improvviso il boato a Fiumicino. Ieri all'aeroporto di Roma l'entusiasmo è volato alle stelle. All'improvviso, infatti, si è materializzato lì Ciro Immobile, tornato dalle vacanze a Formentera insieme alla moglie Jessica e alle figlie Michela e Giorgia. Il volo Fr6703 della Ryanair partito da Ibiza poco prima delle 14 è atterrato a Fiumicino alle 16:10, poi, dopo circa mezzora ad aspettare bagagli e passeggino al nastro, finalmente l'uscita dal T3 dove ad attendere l'attaccante della Lazio c'era una macchina pronta a riportarlo a casa.

Soprattutto però c'erano i tifosi. Non lo stavano aspettando, si trovavano lì per caso, ma è stata l'occasione per parlare di calciomercato e di Lazio. Perché per ora i biancocelesti sono stati a guardare: è arrivato Durmisi, arriverà Proto, ma sono operazioni di contorno. Ciro però trasmette buon umore e ottimismo.

Immobile in questo momento per i tifosi della Lazio è un vero e proprio punto di riferimento. Dopo 67 gol in due stagioni non si può fare a meno di lui. Per questo l'interessamento del Milan e di altri club spaventava. Immobile però ieri ha voluto tranquillizzare tutti sulle voci di calciomercato. Lui vuole restare a Roma, in biancoceleste.

Instagram Immobile all'aeroporto con un tifoso

Calciomercato Lazio, Immobile: "Resto in biancoceleste"

Appena lo hanno visto uscire dal T3 i tifosi si sono avvicinati a Immobile. Selfie, qualche pacca e un paio di "Forza Lazio" e "Forza Ciro" urlato forte. Lui ha sorriso a tutti, poi, a chi gli chiedeva informazioni, ha risposto senza giri di parole:

Sono fiducioso del calciomercato che farà la società. Certo che resto, sto bene qua, dove vuoi che vada?

Poi, a chi gli faceva notare che il profilo Instagram che di fatto condivide con la moglie Jessica guadagna followers giorno dopo giorno, ha risposto con una punta d'orgoglio:

In realtà io e Jessica siamo sempre andati forte sui social, la gente ci apprezza, fa piacere.

D'altronde i social sono un modo per farsi conoscere. Ciro però lo fa benissimo anche in campo. Ed è per questo che ieri a Fiumicino all'improvviso si è sentito un boato. Immobile resta alla Lazio, e i tifosi urlano di gioia, come quando segna un gol.