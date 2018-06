Inter, Rafinha: "Credevo di rimanere..."

Ero convinto che con la qualificazione in Champions League sarei rimasto, ma a volte i desideri delle persone non si realizzano. Si tratta di una questione di affari. Oggi sono un giocatore del Barcellona e l'11 luglio mi presenterò in ritiro. Poi vedremo cosa accadrà

L'Inter ha rappresentato - ha detto Rafinha a Lancenet – un'avventura stupenda, avevo bisogno di giocare dopo un lungo infortunio e mi sono dovuto adattare in fretta in un campionato che non conoscevo. I miei compagni mi hanno accolto benissimo, lo stesso i tifosi. Grazie a loro ho ritrovato fiducia nel mio modo di giocare a calcio

Si immaginava un epilogo diverso, Rafinha. Dopo aver conquistato la Champions League con l'Inter al termine di una pazza partita vinta 3-2 contro la Lazio, credeva che la sua avventura in nerazzurro sarebbe continuata. E invece causa fair play finanziario il club di Suning non lo ha riscattato facendolo tornare al Barcellona.

Il brasiliano ripercorre l'esperienza in nerazzurro: "Grazie ai compagni e ai tifosi ho ritrovato fiducia in me stesso. Con la Champions League credevo di rimanere".

