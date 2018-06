Sulla prima pagina del Mundo Deportivo il titolo principale è per Spagna-Marocco in programma questa sera. La Nazionale iberica vuole vincere per passare il turno e magari togliere il primo posto al Portogallo.

Il primo quotidiano sportivo spagnolo della rassegna stampa di oggi è As, che dedica la sua prima pagina alla partita della Nazionale iberica in programma questa sera: la Roja chiuderà il girone contro il Marocco.

Su Tuttosport invece l'argomento principale è il calciomercato, in particolare il duello fra colpi messi a segno da Juventus e Inter: i bianconeri hanno chiuso per Cancelo mentre i nerazzurri hanno preso Nainggolan.

