Preliminari Champions, La Fiorita-Lincoln: gol di Cattelan? Le quote

Il conduttore televisivo affronterà il Lincoln con la maglia de La Fiorita nel match valido per il 1° turno preliminare della Champions League. Ecco quanto è quotato un suo gol.

0 condivisioni

6 ore fa

Alessandro Cattelan sta per realizzare il suo sogno. Domani alle ore 21 potrebbe scendere in campo al Victoria Stadium di Gibilterra con i sammarinesi de La Fiorita per affrontare il Lincoln (squadra gibilterrina) nel match valido per il primo turno preliminare della Champions League. Insieme al conduttore televisivo ci saranno il presidente dell'associazione italiana calciatori Damiano Tommasi e altre due vecchie conoscenze del calcio italiano come Davide Succi e Adrian Ricchiuti.

Avremmo potuto vedere all'opera anche il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato, che si è visto però rifiutare il tesseramento dalla Federcalcio di San Marino perché gli altri club si sono lamentati dell'eccessiva pubblicità che questo acquisto stava attirando. A poche ore dalla sfida, non si sa ancora se il tecnico de La Fiorita Gianluca Procopio schiererà al centro della difesa con la maglia numero 2 Alessandro Cattelan.

Un dubbio che però non ha impedito all'agenzia di scommesse Intralot di quotare il gol del presentatore. Sì, potete scommettere su una rete di Alessandro Cattelan quotata a 16. A 4.50 è invece dato il gol di Ricchiuti, a 5 quello di Succi e a 7 quello di Diamiano Tommasi. Da una pazza scommessa all'altra. Giovedì l'ex bomber del Cervia Sossio Aruta farà il suo esordio col Tre Fiori nel preliminare di Europa League contro i gallesi del Bala Town: il suo gol vale 5.