Vittoria o vittoria. L'Argentina non ha scelta, deve vincere contro la Nigeria a San Pietroburgo per accedere agli ottavi dei Mondiali di Russia 2018. Alla vigilia di questa importantissima sfida ha parlato il commissario tecnico della Nazionale albiceleste Jorge Sampaoli, travolto dalle polemiche dopo il 3-0 rimediato dalla Croazia:

Sull'esonero ha detto:

Non posso parlare di situazioni che non esistono. Mi turba quello che succede nel mondo virtuale, siamo in un mondo in cui se perdi passi per criminale. Domani si scriverà un'altra storia, ne sono sicuro. Servirà il cuore contro la Nigeria, farà la differenza. La prossima partita sarà un punto di partenza, dovremo cancellare tutto il resto