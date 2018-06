Mondiali, Pouraliganji: "Diego Costa ha offeso la mia famiglia per 90'"

Il difensore dell'Iran racconta che Diego Costa lo ha insultato per tutta la partita: "Forse credeva fossi un novello, voleva che reagissi e mi facessi espellere".

0 condivisioni

5 ore fa

Uno dei giocatori più fastidiosi e difficili da affrontare. Diego Costa è uno di quegli attaccanti che un difensore non vorrebbe mai marcare. Perché è forte, dà l'animo in campo, sgomita e a volte gioca sporco. Ne sa qualcosa il difensore dell'Iran Morteza Pouraliganji che è tornato a parlare del match perso 1-0 contro la Spagna valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018.

A decidere la partita è stato proprio il centravanti dell'Atletico Madrid che con una deviazione fortuita ha regalato 3 punti alle Furie Rosse. E in una gara tirata, difficile e scorbutica, l'ex Chelsea non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di farsi un nemico. Che risponde appunto al nome di Morteza Pouraliganji, giocatore in forza all'Al-Sadd.