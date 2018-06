Mondiali: nessuna squalifica per Lichtsteiner, Xhaka e Shaqiri

La FIFA ha deciso di multare solamente i tre giocatori per le esultanze contro la Serbia con cui mimavano il simbolo dell'Albania.

26 minuti fa

La FIFA ha preso la sua decisione: nessuna squalifica per Stephan Lichtsteiner, Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, i giocatori della Svizzera saranno regolarmente in campo mercoledì 27 giugno contro la Costa Rica nel match valido per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018.

I tre giocatori elvetici erano finiti nel mirino del massimo organo calcistico per aver esultato contro la Serbia mimando con le mani l'aquila bicipite, simbolo dell'Albania. Dovranno però pagare una multa: 10mila franchi per Xhaka e Shaqiri e 5mila per Lichtsteiner per aver infranto l'articolo 57 riguardante il "fairplay".

Punita anche la Federazione serba con una multa d 54mila franchi per il comportamento di alcuni tifosi presenti allo stadio di Kaliningrad. E ancora: sanzionati con 5mila franchi anche il ct Mladen Krstajic e il presidente federale Slavisa Kokeza.