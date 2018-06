El-Hadary il giocatore più anziano in campo nella storia dei Mondiali

Contro l'Arabia Saudita a 45 anni e 161 giorni, superato il record di Mondragon. E si è tolto anche lo sfizio di parare un calcio di rigore.

2 ore fa

El-Hadary entra nella storia del calcio: è suo il record del giocatore più anziano ad essere sceso in campo in una partita delle fasi finali dei Mondiali di calcio. Nella terza giornata del Gruppo A, il portiere dell'Al-Taawoun è stato schierato nell'undici titolare nella partita contro l'Arabia Saudita all'età di 45 anni e 161 giorni. In campo, per le due formazioni, solo l'onore, vista l'esclusione dagli ottavi di finale in favore di Russia e Uruguay. Per il portiere, che si è tolto anche lo sfizio di parare un calcio di rigore all'attaccante Fahad Al-Muwallad, resterà comunque una giornata indimenticabile.

Getty Imges Faryd Mondragon scese in campo nel 2014 contro il Giappone

Superato dunque il record detenuto da Faryd Mondragon, che il 24 giugno 2014 scese in campo nei minuti finali di Colombia-Giappone 4-1, battendo il primato detenuto in precedenza dal camerunense Roger Milla. Ecco la lista dei 5 giocatori più anziani ad aver giocato almeno un minuto delle fasi finali della coppa del mondo di calcio:

Essam Kamal Tawfik El-Hadary, Egitto: 45 anni e 161 giorni Faryd Mondragon, Colombia: 43 anni e 3 giorni Roger Milla, Camerun: 42 anni, 1 mese 8 giorni Pat Jennings, Nord Irlanda: 41 anni Peter Shilton, Inghilterra: 40 anni, 9 mesi e 19 gironi Dino Zoff, Italia. 40 anni, 4 mesi e 13 giorni *

Dino Zoff detiene il record del giocatore più anziano ad aver disputato una finale di Coppa del mondo (e di conseguenza ad averla vinta).