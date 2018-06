Mondiali 2018: scommette sul gol di Kroos, ma perde 6000 euro

Ci sono scommesse vinte che non pagano. Questione di centimetri che fanno la differenza. È la storia di un ragazzo inglese, tale Lee Robinson, che ha deciso di puntare 5 sterline (circa 6 euro) sulle tre partite dei Mondiali 2018, andate in scena lo scorso sabato: Belgio-Tunisia, Corea del Sud-Messico e Germania-Svezia. E una vincita potenziale di 6mila euro.

Un intuito che meriterebbe la standing ovation. La doppietta di Lukaku contro le Aquile di Cartagine? 3-0 al primo tempo, con due gol del centravanti del Manchester United, presa. Il risultato esatto tra la squadra americana e quella asiatica? 2-1 secco, preso. E il gol di Kroos contro gli scandinavi?

È arrivato anche quello, ma qualcosa è andato storto. Il nostro eroe aveva scommesso che il centrocampista tedesco avrebbe segnato da fuori area. Peccato che si sia trattato di una punizione di seconda, con Kroos che calcia il pallone fermato da Reus pochi centimetri oltre la linea. I Mondiali 2018 sono fatti anche di queste (tristi) storie.

Non si tratta di goal line technology, in questo caso il pallone è entrato eccome. Il problema è un altro: lo scommettitore aveva previsto che il gol sarebbe arrivato da fuori area. E avrebbe avuto anche ragione, visto che si è trattato di una punizione. Il suo dramma è che fosse una punizione di seconda.

