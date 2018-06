È una giornata ricca di appuntamenti quella di oggi in Russia. In programma ci sono quattro match: Arabia Saudita-Egitto, Uruguay-Russia, Spagna-Marocco e per finire Iran-Portogallo. Ecco dove vederle.

Siamo arrivati all'ultimo round della fase a gironi del Mondiale 2018. Da questo momento si inizierà già a completare il quadro degli ottavi di finale: chi dentro e chi fuori. Tutte le partite dei gironi si giocheranno nello stesso giorno e in contemporanea. La ricca programmazione di quest'oggi prevede i quattro match dei gruppi A e B. Le prime a scendere in campo saranno le squadre che compongono il girone A.

Saranno infatti le gare Arabia Saudita-Egitto e Uruguay-Russia a dare inizio infatti alla dodicesima giornata della Coppa del Mondo 2018. Da un lato abbiamo i padroni di casa e la nazionale uruguaiana con la qualificazione già in tasca grazie alle vittorie nelle prime due gare. Dall'altro lato ci sono la selezione saudita e quella egiziana che, a quota zero punti in classifica e ormai già fuori dalla competizione, proveranno a conquistare i primi, e unici, punti in questa edizione dei Mondiali con la consapevolezza che nessun risultato utile potrà cambiare le carte in tavola. Entrambe le partite si giocheranno alle ore 16.

A seguire, alle ore 20, sarà la volta di Spagna-Marocco e Iran-Portogallo. In questo gruppo invece tutto è ancora possibile, se la matematica non sbaglia. Infatti la selezione spagnola e quella portoghese condividono la testa della classifica con 4 punti, e a meno di passi falsi dovrebbero qualificarsi alla prossima fase. Subito dopo c'è la nazionale iraniana a quota 3. Giochi già finiti, invece, per la squadra africana che ha collezionato due sconfitte nelle prime due gare di questa 21esima edizione del campionato mondiale di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse, come sempre, in chiaro sulle reti Mediaset.

Ecco dove saranno trasmesse le partite: Il calendario ci dice che siamo arrivati alla dodicesima giornata della 21esima edizione dei Mondiali. Protagoniste di giornata saranno le Nazionali dei gruppi A e B. Si inizia alle ore 16 con Arabia Saudita-Egitto e Uruguay-Russia e si chiude alle 20 con i due match del girone B, Spagna-Marocco e Iran-Portogallo. Tutte le partite di oggi saranno visibili in diretta sulle reti Mediaset e in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

Ecco dove saranno trasmesse le partite: