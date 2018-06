Nel filmato vengono elencati i meriti della proprietà e le operazione fatte in sede di calciomercato che hanno portato la squadra di Gattuso ad essere la più giovane della Serie A e la quarta più giovane in Europa con una media 24,6 anni.

Proprio a poche ore dal verdetto del massimo organo calcistico continentale, il Milan ha pubblicato un video sui propri canali social. Si tratta di un appello alla UEFA in cui si chiedono "equità, giudizi basati sui fatti, regole uguali per tutti".

Il giorno del giudizio è arrivato. Per oggi è attesa la sentenza UEFA sulla violazione del fair play finanziario da parte del Milan . Il club rossonero rischia di ricevere una pesante multa ma soprattutto di essere escluso dalle competizioni europee per uno o due anni.

