19 - Sono 19 i rigori già assegnati in questa #WorldCup , più che in ogni altra edizione della competizione. VAR . #IranPortogallo pic.twitter.com/3k3M53xWam

Cristiano Ronaldo ha calciato 125 rigori in carriera tra Nazionale e club e ne ha segnati ben 104: ha una percentuale di realizzazione dell'83,2%. Quello contro l'Iran è stato il 21esimo sbagliato, l'ultimo lo aveva fallito il 25 novembre 2017 nel match di Liga vinto 3-2 dal Real Madrid contro il Malaga. In quel caso però si avventò sulla respina del portiere e riuscì a segnare.

E così il fuoriclasse del Real Madrid è costretto a digiunare dopo i 4 gol messi a segno nelle prime due giornate dei Mondiali contro Spagna (tripletta) e Marocco. Sarebbe stato il 2-0 del Portogallo sull'Iran, ma per fortuna di CR7 il suo errore non è stato decisivo per le sorti della Nazionale di Santos, qualificatasi agli ottavi (se la vedrà contro l'Uruguay) da seconda del girone dietro alla Spagna.

Stavolta però l'esito è stato completamente diverso. Al rumore del calcio non è seguito quello soffice della rete bensì quello rude che fa la sfera quando impatta sul guanto del portiere. Sì, anche Cristiano Ronaldo può sbagliare un rigore, come successo a Messi contro l'Islanda.

Il bilancio del portoghese dal dischetto in club e in Nazionale.

