Trattativa in fase avanzata per l'attaccante francese del Manchester United: secondo il Daily Mirror sarebbe già stato trovato l'accordo tra i due club.

0 condivisioni

4 ore fa

La Juventus è vicinissima ad Anthony Martial. A scriverlo è il Daily Mirror secondo cui i bianconeri avrebbero già trovato l'accordo con il Manchester United sulla base di 80 milioni sterline, circa 90 milioni di euro. Dieci in meno di quanto lo pagarono i Red Devils nell'estate del 2015, quando lo presero appena 19enne dal Monaco.

Dopo tre stagioni il classe 1995 potrebbe quindi fare le valigie e approdare in Serie A. Sarebbe un trasferimento dettato soprattuto dal rapporto ormai logoro con il manager José Mourinho che gli ha fatto perdere anche la convocazione da parte della Francia per i Mondiali di Russia 2018. Nell'ultima stagione Martial ha infatti collezionato 45 presenze, 11 gol e 9 assist partendo solo in 22 occasioni dal 1'.

In queste ore la Juventus starebbe cercando l'accordo economico col giocatore che non sarebbe lontano. Restano però dubbi sulla cifra che la Juventus avrebbe intenzione di sborsare per il cartellino di Martial. Si tratta infatti di un giocatore che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2019 e ha chiesto la cessione.