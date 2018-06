L'Équipe celebra l'importantissima vittoria della Germania contro la Svezia di ieri sera, che permette ai Campioni del Mondo in carica di essere ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali.

La formazione tedesca si è trovata a un passo dall'eliminazione ma ora è perfettamente in corsa per passare agli ottavi di finale. Sui giornali troviamo anche molte notizie di calciomercato con Juventus e Inter ancora molto attive.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK