Il ragazzo aveva lasciato un biglietto in cui spiegava che avrebbe tentato il suicidio subito dopo il fischio finale della partita e stando a quanto riportato dal quotidiano The Hindu, dopo quasi 48 ore di ricerche il suo corpo è stato ritrovato in un fiume vicino alla sua abitazione. Una tragedia inspiegabile frutto della troppa passione verso il calcio e verso i Mondiali.

A volte il calcio viene vissuto fin troppo seriamente e a darne la prova è l'agghiacciante storia finita in tragedia che sta sconvolgendo l'India in queste ore. È stato infatti trovato morto il giovane tifoso dell'Argentina scomparso 2 giorni fa nello stato del Kerala.

