Su Twitter una tifosa ha promesso di tatuarsi il volto del difensore in caso di gol contro Panama. Il giocatore del City ha segnato doppietta e Walker: "Pago io".

0 condivisioni

un'ora fa

Bei tempi quelli in cui qualsiasi sparata detta fra amici rimaneva soltanto nella cerchia dei propri conoscenti. Ormai con i social network questo non succede più e oggi la protagonista di un caso simile è stata una ragazza che sta seguendo l'Inghilterra ai Mondiali.

If John Stones scores tomorrow I’ll get a tattoo of him — Jess (@jessmcfc_) June 23, 2018

Sul suo profilo Twitter la tifosa ha promesso che se nella seconda partita dei Mondiali contro Panama ci fosse stato un gol siglato da John Stones, lei si sarebbe fatta un tatuaggio con le fattezze del difensore del Manchester City.

Per sua sfortuna (e per fortuna di tutti gli altri tifosi dell'Inghilterra), Stones ha segnato addirittura una doppietta che lo rende il secondo miglior marcatore dei Leoni in questi Mondiali dopo Harry Kane.

Subito sui social è scattata la corsa a rinfacciare alla tifosa la sua promessa, ma la ragazza ha accettato sportivamente la sconfitta dicendo che si farà il tatuaggio prima della partita col Belgio di giovedì, chiedendo però chi glielo avrebbe pagato. A rincarare la dose è arrivato Kyle Walker, che ha risposto al tweet con un sarcastico "Pago io".