Il tentativo arriva dopo il momentaneo 2-0 di Kane. Mentre gli inglesi festeggiano, i loro avversari battono il calcio d'inizio ma vengono fermati dall'arbitro.

0 condivisioni

un'ora fa

Va detto: una volta che riesci a qualificarti per la fase finale dei Mondiali, faresti davvero di tutto per segnare. Magari usando anche tattiche che non sono esattamente il perfetto esempio di sportività.

Oggi Panama è riuscita a mettere a segno la prima rete della sua storia ai Mondiali nella brutta sconfitta per 6-1 contro l'Inghilterra ma già nel primo tempo si era resa "pericolosa" provando ad approfittare dell'esultanza degli avversari.

Panama trying to score a goal while England players are celebrating. 😂😂😂 #ENGPAN pic.twitter.com/I32acjyWXl — Mayes (@MayesTouabi) June 24, 2018

Minuto 22: Harry Kane mette a segno la prima delle 3 reti che lo porteranno in cima alla classifica dei marcatori dei Mondiali. Tutti i suoi compagni festeggiano con lui mentre i giocatori di Panama corrono verso il centrocampo per beffare i giocatori dei Leoni intenti ad abbracciare il loro numero 9.

Il tentativo di questa sorta di contropiede "11 contro zero" però non va a buon fine per via della presenza di Pickford in porta che quindi non permette a Panama di mettere in gioco regolarmente. L'arbitro ferma tutto e i centramericani dovranno aspettare per trovare il loro primo gol. Che per loro fortuna arriverà lo stesso nella ripresa.