Gli africani trovano il vantaggio per due volte ma i nipponici rimontano in entrambi i casi. E Keisuke Honda entra nella storia della sua Nazionale.

un'ora fa

La vincitrice si sarebbe assicurata il passaggio agli ottavi di finale, ma Giappone e Senegal hanno preferito regalare a tutti i tifosi un grande spettacolo mettendo in scena una delle partite più divertenti di questo inizio di Mondiali.

La squadra allenata da Cissé è infatti andata in vantaggio per due volte ma la Nazionale nipponica ha dimostrato ancora una volta di avere una tenacia fuori dal comune recuperando in entrambi i casi e non abbattendosi dopo i gol subiti come accaduto nel suo debutto ai Mondiali contro la Colombia.

Il Senegal è andato sull'1-0 con Mané all'11esimo minuto dopo un clamoroso errore di Kawashima, ma dopo 23 minuti è Inui ha trovare il pareggio dopo una bellissima azione conclusa con un tiro a giro sul secondo palo.

Nella ripresa il copione è esattamente lo stesso: africani in vantaggio con la prima rete in Nazionale di Wagué ma il Giappone non è mai domo e trova il 2-2 con Keisuke Honda che entra nella storia diventando il primo calciatore della storia nipponica ad andare a segno per 3 Mondiali consecutivi. Finisce con un pareggio che lascia inalterate le speranze delle squadre ma che soprattutto soddisfa tutti gli spettatori allo stadio e davanti alla televisione.