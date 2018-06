Claudio Tapia, presidente della Federcalcio, smentisce personalmente le voci di una rottura fra Sampaoli e lo spogliatoio: "Voi giornalisti siete dei bugiardi".

0 condivisioni

23 minuti fa

Per provare a spegnere l'incendio di polemiche che c'è attorno alla Nazionale argentina durante questi Mondiali è dovuto scendere in campo in prima persona addirittura il presidente della Federcalcio, Claudio Tapia.

Oggi il massimo dirigente del calcio argentino era stato tirato in mezzo in alcune notizie che rivelavano un acceso confronto fra lui e i giocatori della Nazionale che avrebbero chiesto l'allontanamento di Sampaoli prima della fine dei Mondiali. Tapia ha parlato in conferenza smentendo tutto.

Quasi tutto quello che è stato scritto è falso, voi giornalisti siete dei bugiardi. C'è stato un confronto acceso è vero ma Sampaoli ha diretto l'allenamento come sempre. Mettete troppi dubbi in testa alla gente, ricordatevi che siete argentini.

Un tentativo che difficilmente riuscirà a fermare le critiche e forse dovuto da parte di Tapia, che subito dopo ha lasciato la parola a due dei veterani dell'Albiceleste come Javier Mascherano e Lucas Biglia che cercano di rasserenare l'atmosfera prima di una partita decisiva per i Mondiali come quella con la Nigeria.